Латвийский продавец топлива: наши продажи растут благодаря жителям Эстонии

В ведомстве связывают тенденцию с общим экономическим ростом в стране. Однако, по мнению главы Латвийской ассоциации торговцев горючего Мартиньша Стиранса, благодарить за такой рост продаж следует жителей Эстонии, пишет Rus.TVNET.

Как указал Стиранс в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь», сейчас цены на горючее в Латвии значительно выгоднее, чем в соседней Эстонии.

«У нас дешевле, потому что у нас ниже налог. Эстонцы пошли путем повышения акцизного налога, чтобы пополнить свою казну уже с 2016 года. И вот начиная с 2016 года появилось очень много эстонских клиентов. Особенно — транспортные компании, которые приезжают в Латвию и заправляются. Торговцы признают: очень много эстонцев. Да, отчасти [рост продаж горючего] связан с ростом экономики, но еще раз говорю - это эстонцы», — подчеркнул предприниматель.

Вместе с тем Стиранс указал, что уже совсем скоро на месте эстонцев, покупающих топливо у соседей, окажутся сами латвийцы.

«Эстонский опыт — очень яркий негативный пример того, что происходит после резкого роста акциза. Потребитель едет туда, где дешевле. [...] Нет информации, что в Литве будут повышены налоги после 1 января. Соответственно, с повышением НДС и акциза в Латвии, у нас топливо станет дороже, чем в Литве. И часть латвийских потребителей поедет в Литву, как сейчас эстонцы ездят в Латвию», — прогнозирует Стиранс.