Геннадий Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее

«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стране. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».