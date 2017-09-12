Геннадий Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее
12 сентября 2017 г., 12:24
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах появления в «Зените» футболиста уровня Лионеля Месси, пишет sports.ru.
«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стране. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».