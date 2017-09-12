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Postimees делает масло из сливок: получится ли дешевле, чем в магазине?

Видео!

Мариа Йоост
репортер
Rus.Postimees.ee
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Цены на масло взлетели до небес, поэтому редакция Postimees решила выяснить, не разумнее ли теперь готовить его самостоятельно.

С помощью миксера из литра сливок можно легко приготовить масло, в дополнение к нему вы получите еще и пахту. После обработки (отделения пахты и промывки в холодной воде) из литра сливок получится 395 граммов масла.

Чтобы узнать, что дешевле - самому делать масло из сливок или купить его в магазине, журналист Postimees Мариа Йоост отыскала в магазинах масло по самой низкой цене за килограмм:

И в каждом из этих магазинов она нашла сливки по самой низкой цене за килограмм:

Репортер посчитала, сколько литров сливок необходимо для того, чтобы получить килограмм масла, и умножила полученную сумму на цену за килограмм сливок. Затем она сравнила полученный результат с ценой одного килограмма масла.

Выяснилось, что в большинстве случаев дешевле купить сливки и самим сделать из них масло. Тем не менее, следует учитывать, что этот процесс займет намного больше времени, чем поход в магазин. Кроме того, вы потратите электричество. Тем, кто все-таки хочет поэкспериментировать и попробовать самостоятельно приготовить масло, непременно стоит посмотреть видео к этой статье.

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