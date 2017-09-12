Конец лета принес несколько пожаров жилых домов с крупным ущербом

В августе страховая компания Salva Kindlustus выплатила клиентам больше чем обычно возмещений именно в связи с ущербом от пожаров. Руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus Карен Соосалу объяснила, что, хотя по сравнению с августом прошлого года пожаров, действительно, было больше, общей причины у этого нет.

«Причины всех пожаров еще неизвестны, но в одном случае, очевидно, речь идет о поджоге», - сказала Соосалу. Если в августе прошлого года Salva возместила причиненный частным лицам имущественный ущерб на сумму 90 000 евро, то в этом году этот показатель составил 120 000 евро.

Крупнейшие случаи разового ущерба спровоцированы именно пожарами. «На август также пришелся, к примеру, пожар жилого дома, в результате которого здание осталось пригодным для проживания, но огонь, дым и вода привели к имущественному ущербу на сумму 30 000 евро», - продолжила Соосалу.

Как это обычно бывает в августе, компания Salva Kindlustus зарегистрировала значительное число случаев ущерба от ветра и штормов. В ряде случаев ущерб был причинен необычно сильным градом, который рвал палатки и навесы.