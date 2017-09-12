"Женитьба Фигаро" - спектакль питерского театра "Приют комедианта" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Ежегодный фестиваль «Петербургский театральный сезон» проводится с 2007 года. Его задача – способствовать культурным контактам между Петербургом и различными городами планеты, общепризнанными культурными центрами. В фестивальной афише «Петербургского театрального сезона» – всегда только лучшие и востребованные постановки, отмеченные высшими театральными наградами России и Санкт-Петербурга. Спектакли фестиваля с успехом шли в Праге, Берлине, Хельсинки, Тель-Авиве, Милане, Дрездене, Марселе, Тбилиси, Белграде, Афинах. И вот в 2017 году – Таллинн, с 25 сентября по 3 октября.

Откроет фестиваль театр «Приют комедианта», который представит бессмертную комедию Бомарше «Женитьба Фигаро». Лаконичные современные декорации-трансформеры, заманчиво-загадочные световые партитуры, костюмы, созданные по мотивам коллекции известного и эпатажного дизайнера Александра Маккуина, – всё это великолепно иллюстрирует безумство дня, который предстоит пережить зрителям вместе с персонажам пьесы.

Все спектакли фестиваля идут с синхронным переводом на эстонский язык.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!