Российские туристы стали тратить больше денег в Европе

Например, средняя сумма, потраченная за недельный тур с перелетом во Францию увеличился на 16 процентов — до 970 евро на человека, в Швейцарию — на 13 процентов (1340 евро), в Великобританию — на 19 процентов (1135 евро).

Кроме того, траты туристов выросли при поездках в Чехию на 21 процент (510), в Венгрию на 16 процентов (714), в Италию на 18 процентов (830), в Испанию на 22 процента (845), в Австрию на 12 процентов (800), в Германию на 11 процентов (626), а в страны Бенилюкса — на 8 процентов (725).

Эксперты связывают тенденцию со стабильным относительно евро курсом рубля, который позволил туристам быть смелее в своих тратах, пишет lenta.ru.

Сотрудники одного из российских туроператоров отметили, что в 2017 году путешественники стали чаще заказывать дополнительные экскурсии и услуги, проявлять интерес к необычным маршрутам, турам с посещением нескольких городов и стран, а также крупным спортивным и развлекательным событиям. Так, спрос на VIP-сервис вырос на 14 процентов, а на путевки с посещением разных стран и населенных пунктов — на 26 процентов.