Крупные российские города захлестнула волна анонимных звонков о бомбах: проводится массовая эвакуация

Эвакуация людей в связи со звонками о минировании прошла в Челябинске, Уфе, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Там также поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в учебных заведениях, торговых центрах и в кинотеатрах. Неизвестные два дня подряд - 10 и 11 сентября - сообщали о минировании администрации Омска, а также о заложенных бомбах в кинотеатрах и ТЦ - там тоже проводилась эвакуация, взрывных устройств не нашли.

Посетители ТЦ на Сахалине и в Приморье были эвакуированы во вторник из-за анонимных звонков о минировании зданий. Полиция проверяет здания, сообщили ТАСС в региональных УМВД. «В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», - заявили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. По словам очевидцев, людям пришлось покинуть крупные ТЦ «Черемушки» и «Седанка-сити».

В Южно-Сахалинске, по данным областного УМВД, поступили анонимные звонки о минировании зданий торговых комплексов «Сахалин», «Орбита», «Аист», «Плаза», «Славянский» и «Сити Молл».

Как сообщает сайт 59.ru, в центре Перми людей попросили покинуть здания на улице Ленина, 23, где находится администрация города, и на Сибирской улице, 14, где расположен департамент земельных и имущественных отношений.

В обоих случаях, по сведениям источников, поступили анонимные звонки об угрозе теракта. На месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские. В пресс-службе мэрии ТАСС подтвердили, что из здания администрации были эвакуированы все сотрудники. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, также сообщил, что под эвакуацию попало здание мэрии Перми.

Временно приостановлена работа общественного транспорта Перми. Пригородные поезда пока не прибывают и не отправляются на железнодорожный вокзал «Пермь-2», сообщили журналистам в «Пермской пригородной компании». Кроме того, эвакуированы пассажиры и сотрудники городского автовокзала.

В пресс-службе мэрии сообщили об отмене занятий во всех школах Перми в связи с поступившими сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в нескольких учебных заведениях. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации Перми. «В целях безопасности сегодня отменены занятия во всех школах Перми», - заявили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в Перми из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуированы учащиеся и сотрудники семи школ. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, которые приводятся на сайте администрации города, звонки о якобы заложенных бомбах поступили с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10 - 09:26 по Москве).

В течение получаса с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5706 человек. Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак, отчитались в министерстве.

Кроме того, по данным сайта 59.ru, эвакуированы студенты и сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Местные СМИ сообщили, что под эвакуацию попали Пермский госуниверситет, несколько торговых центров и жилой дом. Большинство эвакуированных зданий располагаются в центре города, однако есть и находящиеся в спальных районах.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству «Интерфакс-Поволжье» подтвердили информацию о поступивших сообщениях о бесхозных предметах в ряде объектов города. Устанавливается личность звонившего, заявили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», на центральных улицах Перми затруднено автомобильное движение (5 баллов).