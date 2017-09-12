Для проблемы с безопасностью ИД-карты найдено решение

«Мы нашли решение, над реализацией которого работаем. Дальше будут проходить уже тесты и после этого обновление программного обеспечения будет отправлено людям. Точно же то, что рано или поздно всем собственникам ИД-карт нужно будет что-то предпринять самим», - сказал Postimees представитель RIA.

Он подтвердил, что речь по-прежнему идет о теоретической проблеме с безопасностью, которая не была реализована и в течение последней недели.

По данным Postimess, в течение последней недели на столе у RIA побывало несколько программных решений, как обойти проблему с безопасностью, возникшую между чипом ИД-карты и основным программным обеспечением.

Более точная информация появится после 14.00, когда RIA проведет пресс-конференцию и расскажет о своей работе над возникшей проблемой.