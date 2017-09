Каким будет новый iPhone: чего ждать от сегодняшней презентации Apple?

Презентация запланирована уже в новом кампусе, в Steve Jobs Theater. Согласно утверждениями прессы, в этот раз нас ждет не просто обновление, а совершенно новое устройство. Так, у компании к существующему модельному ряду добавится премиальная модель iPhone X. Текущие iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, таким образом в этом году не будет модели с индексом S. Но с названиями все еще может быть все иначе, и в линейке будут iPhone 7S, 7S Plus и премиальный iPhone 8.

Модель должна значительно отличаться от предшественников. Конечно же, премиальная версия не может выглядеть так же, как «обычные» модели. Так, рамки вокруг дисплея станут практически незаметны, а сенсоры, динамик и фронтальная камера немного «наступят» на дисплей со стороны верхней грани. Сам же гаджет станет стеклянный с металлической рамкой, как iPhone 4. Расположение камер на тыльной стороне перейдет в вертикальное положение, а не горизонтальное (как у iPhone 7 Plus).

Кнопка Home, которая уже год как перестала нажиматься, вовсе пропадет в ее привычном виде и теперь будет только в виртуальной форме. Вместе с ней придется попрощаться и со сканером отпечатков пальцев. Согласно имеющейся у журналистов Bloomberg информации, инженеры попытались встроить сканер непосредственно в дисплей, но столкнулись с проблемами на производстве. Разблокировать устройство все равно как-то нужно, да и необходимо как-то подтверждать оплату. Сейчас за это отвечает именно дактилоскопический сенсор. В iPhone X его заменят на Face ID – сканирование лица.

Согласно отчетам, это должно будет происходить очень быстро и будет работать даже в темноте. Виною таких изменений с кнопкой Home и сканером отпечатка пальца стал дисплей, который будет занимать практически всю лицевую сторону. Его размер должен быть больше, чем у iPhone 7 Plus, но сам корпус при этом будет меньше из-за отсутствующих рамок. С IPS-матрицы компания перейдет на OLED, чего с iPhone пока не случалось. К тому же, в дисплее будет реализована технология True Tone, которая будет «двигать» цветовую температуру в зависимости от освещения.

Изменение материала задней крышки позволит встроить индукционную зарядку, что сейчас невозможно без сомнительных сторонних приспособлений или чехлов. Есть также вероятность того, что iPhone 8 и 8 Plus тоже получат стеклянные «спинки» и возможность заряжаться «без проводов». Комплектующие новинок, естественно, превзойдут возможности сегодняшних моделей. Все вышеперечисленное отразится и на ценнике. Премиальная версия iPhone будет стартовать с $1000. Но не только смартфон будет занимать два часа презентации, хотя и наверняка больше всего внимания сконцентрируется именно на нем. Вместе с ним на мероприятии могут показаться новые Apple Watch. Третье поколение «умных» часов компании вряд ли поменяет внешность, но слегка прибавит в возможностях.

То, что есть у конкретных устройств, но пока не показалось у Apple Watch – поддержка LTE. Это позволит оставить смартфон дома и пойти на пробежку, при этом стримить музыку из Apple Music, при необходимости воспользоваться картой и получать/совершать звонки. К существующим вариантам добавятся пара новых цветов корпуса: серая керамика и золотое покрытие, которое в программном коде называется Blush Gold. Логичным выглядит и появление новых коллекций ремешков и браслетов.

В сентябре 2015 года на презентации также были представлены Apple TV четвертого поколения, которые с тех пор не обновлялись. Слухов про апгрейд тоже было достаточно много: Текущее поколение не поддерживает разрешение более 1080p, что планируют исправить уже в этом году, дотянув возможности стримера до 4К-картинки. Все чаще появляются устройства с поддержкой HDR-видео. Пусть контента пока совсем мало, тем не менее, технология уже на слуху и, возможно, будет развиваться. Согласно отчетам, обновленные Apple TV смогут справится и с такой задачей. Для всего этого понадобится и более мощный процессор, чем A8 (еще из iPhone 6).

На конец этого месяца у Apple большие планы. Кроме запуска вышеперечисленных устройств, компания, конечно же, выпустит мажорные обновления iOS, macOS, watchOS и tvOS. Ко всему не стоит забывать, что не так и много осталось до запуска продаж iMac Pro и HomePod. Возможно, на презентации расскажут что-то новое еще и об этом. Но пока кажется, что кроме трех моделей iPhone, обновленных Apple Watch и Apple TV ничего больше ждать не придется.