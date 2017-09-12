Вне дома: новый шеф-повар отеля Hilton начал удивлять новой концепцией. Смотрим галерею

В меню, разумеется, находим стейки, бургеры и гриль-блюда: ресторан как был мясным, так им и остался. Но, по словам нового шеф-повара The Able Butcher Александера Кайзера, приехавшего к нам из Германии, новая концепция сделает посещение "Умелого мясника", а именно так переводится название заведения, более захватывающим. "Здесь правит бал мясо: к знаменитой говядине с калифорнийской фермы Creekstone, где бычки находятся в свободном выгуле, мы добавили эстонскую говядину с фермы Karni и новозеландскую баранину. Стейки из американского черного ангуса Greater Omaha и мраморная говядина вагю из Австралии тоже есть в меню", - сказал шеф.

В зале ресторана произошли важные изменения. Они практически не коснулись интерьера, но добавили интриги: сразу при входе ваше внимание привлекут две витрины. Одна из них - окно в так называемую "Красную комнату" - Red Room. Там, в помещении со специальным световым и температурным режимом хранятся настоящие сокровища мясного ресторана - драгоценные красные вина.

Рядом - "Мясной кабинет"(The Meat Cabinet) с температурой +4 градуса, где созревают огромные куски говядины и доходят до вкуса колбаски. За стеклом видим разнообразное мясо, включая драгоценное мраморное. Как рассказал Кайзер, если вам понравилось какое-то мясо, уже доведенное до кондиции, вам отрежут от него порционный кусок и поджарят на ваших глазах.

Исполнительный директор Hilton Tallinn Park отеля Дэниэль Хаберзаттер уточнил, что находящийся в таллиннской гостинице ресторан является первопроходцем, именно он первым из всех хилтоновских ресторанов ввел новую концепцию, которая должна значительно улучшить качество ресторанной культуры.

Ну а мы попробовали нежнейшее "Старомодное карпаччо" из говядины с рукколой, пармезаном и трюфельным маслом, а затем провели дегустацию выдержанной говядины. Самый молодой член нашей команды уплел огромный бургер. Что же касается каре барашка, то его пришлось доедать сообща, так велика порция.