Исследование: в Эстонии самый высокий процент студентов, изучающих инфотехнологии

Кроме того, в Эстонии зафиксирована одна из самых крупных долей учившихся на высших технических специальностях среди взрослых с высшим образованием. Если в Германии на технических специальностях, связанных с технологией и математикой специальностях училось около 35 процентов взрослых с высшим образованием в возрасте 25-64 лет, а в Австрии 34 процента, то в Эстонии этот показатель 30 процентов и она занимает среди стран ОЭСР третье место.

Показатель еще выше среди приступающих к получению высшего образования. В Эстонии к получению высшего образования на различных специальностях в сфере техники и естественных наук приступает около 37 процентов, что является вторым в ОЭСР показателем после Германии (около 40 процентов). При этом к получению высшего образования в сфере ИКТ в Эстонии приступает около 9 процентов, что является самым высоким в ОЭСР показателем. В этой области за Эстонией с небольшим отрывом следует Финляндия.

Составленный ОЭСР обзор Education at Glance является одним из основных и крупнейших сборников сравнительной статистики образования, цель которого заключается в том, чтобы позволить странам сравнить эффект от их политики образования с показателями других стран. Рапорт был обнародован во вторник по всему миру одновременно.

Education at a Glance анализирует системы образования 35 стран ОЭСР, а также Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Китая, Индии, Индонезии, Колумбии, Литвы, России, Саудовской Аравии и Южно-Африканской Республики.