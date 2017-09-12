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Лооне, Ленк и Туус-Лауль призывают Ратаса пересмотреть решение об исключении Ивановой

Rus.Postimees.ee
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Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лауль. | ФОТО: Oudekki Loone

Депутаты Рийгикогу Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лауль призвали своего однопартийца Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из Центристской партии парламентария Ольги Ивановой и еще 31 члена политической силы, говорится в распространенном сегодня открытом письме, которое помимо Лооне, Ленка и Туус-Лауль подписала также сама Ольга Иванова.

Авторы письма подчеркивают, что причиной исключения 32 членов Центристской партии из рядов политической силы стала их преданность ее основателю и в прошлом многолетнему председателю Эдгару Сависаару, передает Rus.ERR.

«Мы также поражены лицемерием, поскольку решение Эдгара Сависаара пойти на местные выборы в составе избирательного союз, не повлекло за собой его исключения из партии, в то время как люди из команды Сависаара были подвержены атаке», - говорится в заявлении.

Авторы письма отмечают, что они всерьез обеспокоены нынешним положением дел в Центристской партии и переживают за ее имидж в свете недавнего скандала.

«Мы предлагаем председателю партии и членам правления пересмотреть вчерашнее решение, отменить его и вернуться к этому вопросу в спокойной атмосфере уже после местных выборов», - резюмируют авторы открытого письма.

Открытое письмо Оудекки Лооне, Хеймара Ленка и Марики Туус-Лауль.

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