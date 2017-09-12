Лооне, Ленк и Туус-Лауль призывают Ратаса пересмотреть решение об исключении Ивановой

Авторы письма подчеркивают, что причиной исключения 32 членов Центристской партии из рядов политической силы стала их преданность ее основателю и в прошлом многолетнему председателю Эдгару Сависаару, передает Rus.ERR.

«Мы также поражены лицемерием, поскольку решение Эдгара Сависаара пойти на местные выборы в составе избирательного союз, не повлекло за собой его исключения из партии, в то время как люди из команды Сависаара были подвержены атаке», - говорится в заявлении.

Авторы письма отмечают, что они всерьез обеспокоены нынешним положением дел в Центристской партии и переживают за ее имидж в свете недавнего скандала.

«Мы предлагаем председателю партии и членам правления пересмотреть вчерашнее решение, отменить его и вернуться к этому вопросу в спокойной атмосфере уже после местных выборов», - резюмируют авторы открытого письма.