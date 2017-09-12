Большой график: узнайте, на что уходит большая часть доходов жителей Эстонии

Это вовсе не говорит о том, что в более зажиточных странах продукты питания дешевле, скорее наоборот. Наибольшая разница — в доходах. В 2015 году даже у самых обеспеченных жителей Эстонии на продукты питания уходило около 15,5, а среди бедных — около 35,9 процента доходов, пишет Majandus.

Постепенно расходы на питание в Эстонии сокращаются. В то же время жители страны стали значительно больше тратить на алкоголь, табачные изделия, досуг и транспорт.