Фото: идеальный дом для семейной жизни в Мурасте

А вы знали, что в моду входят одноэтажные дома? Один такой, с очень удобной планировкой и прекрасной отделкой, продается в поселке Мурасте.
Каркасный модульный дом c толстыми стенами хорошо утеплен и облицован фасадным керамическим кирпичом.
Дом просторный, общей площадью 150 м2, находится в новом быстро развивающемся поселке Мурасте, рядом с природным заповедником у берега моря. Совсем рядом прекрасные маленькие пляжи с чистым белым песком.
Фото: KV.EE
Интерьеры дома выдержаны в элегантном строгом стиле. Нет ничего вычурного или выбивающегося из общей дизайнерской концепции.
Фото: KV.EE
В доме отличная планировка: большая гостиная с камином и открытой кухней, четыре спальни, два туалета, ванная комната с ванной, душем и баней.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Большая терраса имеет площадь 28 м2, из них 10 м2 находятся под крышей. С террасы открывается вид на ухоженный участок, идеальный газон и красивый сад. Есть разрешение на эксплуатацию дома, без которого банки не дают кредит на покупку.
В доме экономичное водяное половое отопление, утепленная крыша, центральные вода и канализация. Расходы на содержание дома сравнимы с расходами на обычную двух-трехкомнатную квартиру.
Все остальные фотографии и информацию о продаже можно увидеть на странице KV.EE.