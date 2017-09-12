Фото: идеальный дом для семейной жизни в Мурасте

Каркасный модульный дом c толстыми стенами хорошо утеплен и облицован фасадным керамическим кирпичом.

Дом просторный, общей площадью 150 м2, находится в новом быстро развивающемся поселке Мурасте, рядом с природным заповедником у берега моря. Совсем рядом прекрасные маленькие пляжи с чистым белым песком.

Фото: KV.EE

Интерьеры дома выдержаны в элегантном строгом стиле. Нет ничего вычурного или выбивающегося из общей дизайнерской концепции.

Фото: KV.EE

В доме отличная планировка: большая гостиная с камином и открытой кухней, четыре спальни, два туалета, ванная комната с ванной, душем и баней.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Большая терраса имеет площадь 28 м2, из них 10 м2 находятся под крышей. С террасы открывается вид на ухоженный участок, идеальный газон и красивый сад. Есть разрешение на эксплуатацию дома, без которого банки не дают кредит на покупку.

В доме экономичное водяное половое отопление, утепленная крыша, центральные вода и канализация. Расходы на содержание дома сравнимы с расходами на обычную двух-трехкомнатную квартиру.

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