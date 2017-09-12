Картина дня: реакция на исключение Ивановой из партии, паника из-за цен на масло и EKREизация общества

Эстония хочет заставить Google и Facebook платить

Эстония как председатель Европейского союза сделает во время заседания объединения министров финансов и экономики, которое соберется на этой неделе в Таллинне, предложение положить конец бесплатному распространению технологических гигантов вроде Facebook и Google, а также созданию нездоровой конкуренции на местных рынках. Это выяснилось из рабочего документа председательства. Читать далее...

Бурная реакция на исключение Ольги Ивановой из Центристской партии

Правление Центристской партии исключило главу Ласнамяэского округа и депутата Рийгикогу Ольгу Иванову из партии. Это событие прокомментировал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайда, по мнению которого через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова. Читать подробнее... Сама экс-центристска намерена оспорить решение правления на съезде Центристской партии в следующем году. Депутаты Рийгикогу Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лауль также призвали Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из Центристской партии парламентария Ольги Ивановой. Ознакомиться с содержанием открытого письма трех этих политиков можно здесь.

Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе

Европейский союз не признает состоявшиеся 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, опубликованном на сайте организации. Читать далее...

Skype вновь стал лучшим работодателем

Согласно результатам исследования трудовых ожиданий студентов Эстонии, самым привлекательным работодателем в нашей стране является Skype, причем лидирующую позицию это предприятие занимает уже шестой год подряд. В 2017 году в Skype желали бы работать 57% участвовавших в опросе студентов, вторая строчка в рейтинге лучших работодателей принадлежит TransferWise. Читать далее...

Судебный процесс по делу беженца, обвиняемого в поджоге жены

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены. Читать далее...

Прогноз: пачка масла скоро будет стоить больше десяти евро

По мнению председателя молочного предприятия E-Piim Яануса Муракаса, дефицит масла на мировом рынке сохранится как минимум несколько месяцев, что приведет к дальнейшему повышению цен на этот продукт. Пачка масла в скором времени может стоить больше десяти евро. Читать далее... На этом фоне редакция Postimees решила выяснить, не разумнее ли теперь готовить его самостоятельно. Смотрите наш видеоэксперимент здесь!

В Нарве из списка кандидатов торчат криминальные хвосты

Избирательный союз «Наша Нарва» добровольно покинула дама, имеющая неоднозначную судебную историю. В то же время несостоявшаяся кандидатка утверждает, что причина ее отказа баллотироваться совсем не в деле шестилетней давности. Читать далее...

Прийт Тообал отказался давать показания в суде

Вызванный во вторник в Харьюский уездный суд для дачи показаний на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара бывший генсек партии Прийт Тообал отказался давать показания. «В дальнейшем мои высказывания могут быть использованы против меня. В рамках предварительного следствия я также не давал показаний», - заявил он. Читать далее...