Картина дня: реакция на исключение Ивановой из партии, паника из-за цен на масло и EKREизация общества

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Эстония хочет заставить Google и Facebook платить
Эстония как председатель Европейского союза сделает во время заседания объединения министров финансов и экономики, которое соберется на этой неделе в Таллинне, предложение положить конец бесплатному распространению технологических гигантов вроде Facebook и Google, а также созданию нездоровой конкуренции на местных рынках. Это выяснилось из рабочего документа председательства. Читать далее...
Бурная реакция на исключение Ольги Ивановой из Центристской партии
Правление Центристской партии исключило главу Ласнамяэского округа и депутата Рийгикогу Ольгу Иванову из партии. Это событие прокомментировал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайда, по мнению которого через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова. Читать подробнее... Сама экс-центристска намерена оспорить решение правления на съезде Центристской партии в следующем году. Депутаты Рийгикогу Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лауль также призвали Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из Центристской партии парламентария Ольги Ивановой. Ознакомиться с содержанием открытого письма трех этих политиков можно здесь.
Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе
Европейский союз не признает состоявшиеся 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, опубликованном на сайте организации. Читать далее...
Skype вновь стал лучшим работодателем
Согласно результатам исследования трудовых ожиданий студентов Эстонии, самым привлекательным работодателем в нашей стране является Skype, причем лидирующую позицию это предприятие занимает уже шестой год подряд. В 2017 году в Skype желали бы работать 57% участвовавших в опросе студентов, вторая строчка в рейтинге лучших работодателей принадлежит TransferWise. Читать далее...
Судебный процесс по делу беженца, обвиняемого в поджоге жены
Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены. Читать далее...
Прогноз: пачка масла скоро будет стоить больше десяти евро
По мнению председателя молочного предприятия E-Piim Яануса Муракаса, дефицит масла на мировом рынке сохранится как минимум несколько месяцев, что приведет к дальнейшему повышению цен на этот продукт. Пачка масла в скором времени может стоить больше десяти евро. Читать далее... На этом фоне редакция Postimees решила выяснить, не разумнее ли теперь готовить его самостоятельно. Смотрите наш видеоэксперимент здесь!
В Нарве из списка кандидатов торчат криминальные хвосты
Избирательный союз «Наша Нарва» добровольно покинула дама, имеющая неоднозначную судебную историю. В то же время несостоявшаяся кандидатка утверждает, что причина ее отказа баллотироваться совсем не в деле шестилетней давности. Читать далее...
Прийт Тообал отказался давать показания в суде
Вызванный во вторник в Харьюский уездный суд для дачи показаний на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара бывший генсек партии Прийт Тообал отказался давать показания. «В дальнейшем мои высказывания могут быть использованы против меня. В рамках предварительного следствия я также не давал показаний», - заявил он. Читать далее...
Эстонский автогонщик получил условный срок за езду в пьяном виде
Харьюский уездный суд признал эстонского автогонщика Марко Асмера (33) виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение закона суд приговорил его к девятимесячному тюремному заключению, которое не будет применяться, если в течение ближайшего года Марко Асмер не совершит нового умышленного преступления. Читать далее...
Латвийский продавец топлива: наши продажи растут благодаря жителям Эстонии
На топливных заправках Латвии - аншлаг: продажи легального горючего в первом полугодии увеличились на шесть процентов, а дизельного топлива - на десять процентов. Читать далее...
Какую недвижимость может позволить себе купить житель Эстонии
Специалист по недвижимости Тыну Тоомпарк в своей книге Nõuanded koduostjale пишет, что в Западной Европе и в США потенциальные покупатели выбирают недвижимость, которая стоит от двух до четырех их годовых зарплат. В Эстонии это выглядит несколько по-другому. Уровень жизни у нас ниже, поэтому стоимость недвижимости, которую может себе позволить житель Эстонии, равна четырем, пяти или даже шести годовым зарплатам. Читать далее...
Футбольный матч в Ласнамяэ закончился дракой
В субботу в 28 туре Чемпионата Эстонии по футболу на 90-й минуте матча FC Infonet – FC Flora (1:3) на трибуне между фанатами двух клубов разгорелась драка, в ходе которой одному человеку подбили глаз, второму выбили четыре зуба, а на третьем разорвали рубашку. Кроме того, повреждения (к счастью, незначительные) получила четырехлетняя девочка, которая пришла посмотреть игру вместе с отцом. Все пострадавшие – болельщики Flora. Читать далее...
Студия Postimees: чем аукнется республика EKRE для русских?
Лидеры двух парламентских партий: Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и Ханно Певкур (Партия реформ) - обсудили в студии Postimees перспективы республики EKRE. Смотрите видео здесь!