Над Россией пронесся огненный шар (видео)

Больше всего видеороликов разместили жители Северной столицы России. Они активно обсуждают увиденное и делятся в интернете записями с запечатленным полетом небесного тела, сообщает портал Newsru.com.

Специалисты главной астрономической обсерватории Пулково рассказали "Фонтанке", что, по предварительным данным, над городом пролетел яркий метеор, его еще называют болидом. Вероятнее всего, небесное тело полностью сгорело в атмосфере.

"Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли", - рассказали в обсерватории.