Почти половина унесших жизни пожаров вспыхнула из-за неосторожного курения

За восемь первых месяцев этого года 20 человек погибли в 19 пожарах. За первые восемь месяцев прошлого года в огне в Эстонии погибли 26 человек. Как и в прошлом году, в августе в результате пожаров не погиб ни один человек.

Девять человек, погибших в этом году в огне, стали жертвами пожаров, начавшихся от небрежного курения. Восемь из погибших курили лежа в постели.

Трое человек погибли в результате пожара, вызванного неисправным электрооборудованием — нагревательными и осветительными приборами. Пять человек погибли в помещениях, настолько поврежденных пожаром, что экспертам не удалось выяснить причину возгорания.

Все погибшие в этом году люди в момент пожара находились в зданиях — жилых или приспособленных для круглогодичного проживания времянках или дачах. К моменту прибытия спасателей постройки были уже объяты пламенем или полностью сгорели.

Десять погибших в момент пожара находились в зданиях, в которых не было дымового датчика и еще трое — в зданиях, где такой датчик был, но его либо сняли с потолка, либо не вставили в него работающую батарейку. Таким образом, в 65 процентах случаев в домах, где во время пожара погибли люди, датчиков не было вовсе или они не работали. Еще трое человек погибли в домах, в которых дымовой датчик был установлен по правилам и даже сработал, однако люди не услышали сигнал тревоги, поскольку находились в состоянии опьянения.

60 процентов погибших в пожарах (12 человек) были пенсионерами по старости или инвалидности. Среди погибших были также два человека среднего возраста, оба трудоспособные. По первоначальным данным, 70 процентов погибших в пожарах (14 человек) находились в состоянии опьянения.

В 2016 году основными причинами гибели людей в пожарах были в основном небрежное курение и неисправные электроприборы.