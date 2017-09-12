Изгнанная из Центристской партии Иванова: я будут и дальше ходить на заседания правления

И хотя по решению правления Центристской партии из организации можно изгнать ее членов, нельзя заставить покинуть свой пост членов правления, которых назначил на него съезд партии. Таким образом, у Ивановой есть законное основание и дальше ходить на заседания правления, хотя она баллотируется на предстоящих выборах по спискам избирательного союза Эдгара Сависаара.

«По состоянию на сегодня, ответ – да, я буду ходить на заседания правления партии», - заверила Иванова.

По словам депутата парламента, ей уже писали люди, которым не позволили выставить свои кандидатуры в списках Центристской партии: «Например, в Нарва-Йыэсуу, где те, кто хотел пойти по спискам Центристской партии, не смогли это сделать, а были вынуждены идти в избирательный союз, поскольку местное региональное отделение не взяло их в свои списки», - сказала Иванова. По ее словам, аналогичная история была в Мустамяэ, где член партии не нашел себя в избирательном списке.

«Я все же хочу стоять за тех людей, которые баллотируются сейчас по всей Эстонии в избирательных союзах. Я считаю, что это неправильно, когда их начинают выгонять из партии», - сказала она. Свое решение об отчислении из партии Иванова планирует обжаловать на съезде Центристской партии, который пройдет в будущем году.

Руководитель по связям с общественностью Центристской партии Андрес Ханимяги сказал, что партия планирует обсудить с Ольгой Ивановой ее участие в заседаниях правления. По его словам, было бы этично, если бы Иванова отказалась от посещения заседаний.

Хотя четыре члена центристской фракции: Ольга Иванова, Хеймар Ленк, Марика Туус-Лаул и Оудекки Лооне хотели сделанным сегодня заявлением пересмотреть вчерашнее решение правления, член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что вчерашнее решение правления пересмотру не подлежит.

Он прокомментировал, что это хорошо, что у Ольги Ивановой есть такие позитивные чувства по отношению к Центристской партии: «И хотя правление Центристской партии голосами 14:2 уже решило отчислить ее из партии, Ольга Иванова вместе со своими единомышленниками все же хочет быть в Центристской партии».

Он считает, что парадокс ситуации в том, что, с одной стороны, очень хотят быть в Центристской партии, а, с другой, баллотируются в избирательном союзе. Карилайд объяснил, что высшим органом управления вне съезда является совет партии, в который входят региональные представители и члены парламента – всего более 130 человек. «Там было вынесено диногласное решение, что те, кто идет в избирательные союзы, отчисляются из партии. Правление партии должно придерживаться этой политической линии очень строго», - объяснил он.

Карилайд добавил, что и в прежние годы из Центристской партии отчисляли таким же образом: «Мы не будем менять почерк: десять лет поступали одним образом и вдруг поступим по-другому, поскольку кто-то почувствовал, что пришло время пойти в избирательный союз».

Если Иванова и дальше хочет ходить на правление, то эта возможность у нее, по словам Карилайда, есть: «Она обещала обжаловать решение на следующем съезде. Мы это учитываем. Для нас тут нет проблемы, мы можем так выносить свои политические решение и делать выбор, чтобы Избирательный союз Сависаара ничего не смог с ними сделать».

Приняв во внимание заявление совета Центристской партии и предложение Таллиннского совета, вчера правление партии приняло решение об исключении из рядов организации 32 человек, в том числе, и Ольги Ивановой, которые баллотируются в Таллинне. Решение приняли 12 голосами «за» и двумя – «против».

Решение о других членах партии, которые баллотируются в избирательных союзах в другой части Эстонии, примут региональные правления партии и передадут свои предложения для утверждения в правление партии.