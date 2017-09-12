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Фото и видео: в Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автобусов, образовалась пробка

Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем в столичном районе Ласнамяэ на перекрестке улиц Пунане и Куули произошло ДТП с участием двух автобусов.

По предварительным данным, поворачивавший налево автобус столкнулся с легковой машиной. Водитель автобуса резко затормозил. В то же самое время в него врезался ехавший позади второй автобус, водитель которого не успел вовремя среагировать на маневр своего коллеги, пишет Postimees.

По словам водителя одного из автобусов, легковой автомобиль скрылся с места происшествия.

В результате ДТП было сильно нарушено движение.

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