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Евген Цыбуленко все же примет участие в муниципальных выборах

Rus.Postimees.ee
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Евген Цыбуленко. | ФОТО: архив автора

Профессор права, преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко все же решил принять участие в муниципальных выборах - он будет баллотироваться в столичное горсобрание по списку избирательного союза "Город-метро" (Metrolinn).

В апреле, комментируя свой выход из Свободной партии, профессор Цыбуленко в числе прочего сказал, что на ближайших муниципальных выборах он баллотироваться не собирается, но теперь, по его словам, он передумал, поскольку возникла новая сила с новыми идеями, которые ему близки, пишет rus.err.ee.

"Если мы посмотрим на предвыборные программы других партий, то увидим в них много похожего. Все одно и то же, переливается из пустого в порожнее, а у Metrolinn совершенно новые подходы, например, по решению транспортных проблем. Мне же лично больше всего нравится идеи избирательного союза по уменьшению бюрократизации Таллинна", - добавил кандидат в депутаты.

Евген Цыбуленко будет баллотироваться в Пирита, где он - единственный кандидат от союза "Город-метро" в этом избирательном округе.

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