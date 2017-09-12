Евген Цыбуленко все же примет участие в муниципальных выборах

В апреле, комментируя свой выход из Свободной партии, профессор Цыбуленко в числе прочего сказал, что на ближайших муниципальных выборах он баллотироваться не собирается, но теперь, по его словам, он передумал, поскольку возникла новая сила с новыми идеями, которые ему близки, пишет rus.err.ee.

"Если мы посмотрим на предвыборные программы других партий, то увидим в них много похожего. Все одно и то же, переливается из пустого в порожнее, а у Metrolinn совершенно новые подходы, например, по решению транспортных проблем. Мне же лично больше всего нравится идеи избирательного союза по уменьшению бюрократизации Таллинна", - добавил кандидат в депутаты.

Евген Цыбуленко будет баллотироваться в Пирита, где он - единственный кандидат от союза "Город-метро" в этом избирательном округе.