На устроенную китайским посольством ярмарку почти никто не пришел

По словам представителя Торгово-промышленной палаты Лийзи Киршенберг, эстонская сторона занималась организацией семинаров и встреч предпринимателей, в которых приняли участие около 30 человек, сообщает Majandus24.

Организацией самой ярмарки занималось посольство Китая, которое не стало вкладывать большие средства в рекламу. «Поэтому в палате и не ждали большого интереса к ярмарке», - отметила она.