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На устроенную китайским посольством ярмарку почти никто не пришел

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Вчера в Таллинне прошла предпринимательская ярмарка Sail of Shanghai, которая не вызвала интереса у жителей столицы. Причина заключается в том, что ярмарку особо не рекламировали.

По словам представителя Торгово-промышленной палаты Лийзи Киршенберг, эстонская сторона занималась организацией семинаров и встреч предпринимателей, в которых приняли участие около 30 человек, сообщает Majandus24.

Организацией самой ярмарки занималось посольство Китая, которое не стало вкладывать большие средства в рекламу. «Поэтому в палате и не ждали большого интереса к ярмарке», - отметила она.

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