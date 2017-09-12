На устроенную китайским посольством ярмарку почти никто не пришел
12 сентября 2017 г., 15:43
Вчера в Таллинне прошла предпринимательская ярмарка Sail of Shanghai, которая не вызвала интереса у жителей столицы. Причина заключается в том, что ярмарку особо не рекламировали.
По словам представителя Торгово-промышленной палаты Лийзи Киршенберг, эстонская сторона занималась организацией семинаров и встреч предпринимателей, в которых приняли участие около 30 человек, сообщает Majandus24.
Организацией самой ярмарки занималось посольство Китая, которое не стало вкладывать большие средства в рекламу. «Поэтому в палате и не ждали большого интереса к ярмарке», - отметила она.