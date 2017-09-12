Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В августе свирепствовали клещи

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Клещ. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

За восемь месяцев департамент здоровья зарегистрировал в Эстонии 56 случаев клещевого энцефалита и 790 случаев клещевого боррелиоза.

По данным департамента, в августе этого года в Эстонии зарегистрировали 28 случаев энцефалита, в июле 20, в июне семь, а в мае один.

Случаев боррелиоза в августе зарегистрировали 352, а в июле 178. В остальные месяцы было зарегистрировано менее ста случаев боррелиоза.

В 2016 году в Эстонии зарегистрировали 81 случай энцефалита и 1420 случаев боррелиоза. В 2015 году соответствующие показатели составили 116 и 1402.

Наверх