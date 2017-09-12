В августе свирепствовали клещи

По данным департамента, в августе этого года в Эстонии зарегистрировали 28 случаев энцефалита, в июле 20, в июне семь, а в мае один.

Случаев боррелиоза в августе зарегистрировали 352, а в июле 178. В остальные месяцы было зарегистрировано менее ста случаев боррелиоза.

В 2016 году в Эстонии зарегистрировали 81 случай энцефалита и 1420 случаев боррелиоза. В 2015 году соответствующие показатели составили 116 и 1402.