Стали известны новые подробности о грядущем флагмане Huawei

По данным известного инсайдера Эвана Бласса, Huawei представит Mate 10 Pro (кодовое название Blanc), обычный Mate 10 (кодовое название Marcel) и более доступную модель с кодовым названием Alps, пишет 4pda.ru.

Помимо процессора Kirin 970 Huawei Mate 10 Pro получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880х1440 пикселей и соотношением сторон 18:9, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом 64/128 ГБ и аккумулятор на 4 000 мАч. Все это будет размещено в корпусе толщиной всего 7,5 мм. В смартфоне будет установлена двойная камера Leica с сенсорами на 12 и 20 Мп с оптической стабилизацией. Основной модуль получит объектив с диафрагмой f/1,6. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Из других особенностей Mate 10 Pro сообщается о защите от воды по стандарту IP68, поддержке LTE Cat. 16 и EMUI 6.0 на базе Android 8.0 Oreo.

Mate 10 Lite оснастят 5,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей и соотношением сторон 16:9, процессором Kirin 970, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, модулем LTE Cat. 12 и корпусом толщиной 8,23 мм.

Про обычный Mate 10 пока ничего не сообщается.