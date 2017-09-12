Почему продают киоск-бургерную KesKus на углу Пярнуского шоссе и бульвара Эстония?

Поэтому, продолжает маклер, владелец решил продать бургерную, несмотря на то, что бизнес по продаже бургеров и другой нехитрой еды приносит ему прибыль. Создана даже рекламная мини-страничка. За объект, имеющий официальный адрес Татари, 1, просят 68 000 евро.

В стоимость входят:

- договор аренды участка земли;

- здание площадью 50 кв.м - отапливаемое помещение и 50 кв.м террасы под крышей;

- действующая фирма;

- новое и работающее оборудование;

- персонал.

Подробности на странице KV.EE.

Все бы ничего, но в социальных сетях появилось еще одно объявление о продаже того же объекта уже за 81 700. Но цена почему-то указана в долларах! Да и это не самое удивительное: сколько раз одна и та же недвижимость продавалась разными маклерами по разной цене! Впрочем, в этом объявлении имеется ссылка на рекламный ролик, в котором цена вновь превращается в 68 000 евро.

Важно другое: у земельного участка, на котором стоит киоск, есть собственник, который хочет построить на нем офисное здание, уже проведен конкурс на проектирование, существует проект-победитель, авторами которого стали архитекторы из бюро DAGOpen. Ведется работа над детальной планировкой земельного участка. Договор аренды у фирмы, которая держит бургерную, заключен c собственником земли до 30 апреля 2021 года. Таким образом, на бизнес остается всего ничего.

Фото: dagopen.ee

Вот и вся информация к размышлению.