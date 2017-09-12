Яна Тоом не попала в тройку самых влиятельных эстонских евродепутатов

Наиболее влиятельным представителем Эстонии в Европарламенте (ЕП) признана реформистка Кая Каллас (фракция "Альянс либералов и демократов за Европу"), которая подготовила отчет по законопроекту о едином цифровом рынке, а также по ряду других тем, таких как таможенные нарушения и санкции, сообщает портал Rus.err.ee.

Второе место заняла социал-демократка Марью Лауристин, выступившая в качестве докладчика по теме защиты частной жизни в электронной сфере, а на третью строчку попал независимый депутат Индрек Таранд (входит во фракцию "зеленых"), который является в своей фракции политическим координатором при ревизионной комиссии ЕП.

Эстонию в ЕП представляют шесть депутатов: Кая Каллас, Урмас Паэт, Тунне Келам, Марью Лауристин, Яна Тоом и Индрек Таранд.