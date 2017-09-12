«Radar»: в интернете можно спокойно подглядывать за жителями Эстонии

Авторы передачи приводят один такой сайт, на котором можно найти видео с 50 камер наблюдения, установленных во дворах, школах, на складах и в частных домах, сообщает портал Postimees.ee.

«Человек покупает камеру. При этом не на все камеры по умолчанию установлены пароли. Человек устанавливает камеру, получает доступ к видео и не думает о том, что такой же доступ могут получить другие», - отмечает специалист Департамента государственных инфосистем Клайд Мяги.

Авторы передачи показали такие видео стражам правопорядка, для которых возможность иметь через интернет доступ к камерам наблюдения стала неприятным сюрпризом.

«Пользователь видит жилые помещения, как ведет себя их хозяин, куда и что он положил. Он знает угол камеры и ее расположение», - говорит руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Еврсон.