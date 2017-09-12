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«Radar»: в интернете можно спокойно подглядывать за жителями Эстонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: «Radar» / Kanal 2

Сегодня в передаче «Radar» телеканала Kanal 2 речь пойдет о том, что в интернете можно найти множество сайтов, транслирующих видео с камер наблюдения, в том числе и из Эстонии, что позволяет пользователям сети тайно подглядывать за жителями нашей страны.

Авторы передачи приводят один такой сайт, на котором можно найти видео с 50 камер наблюдения, установленных во дворах, школах, на складах и в частных домах, сообщает портал Postimees.ee.

«Человек покупает камеру. При этом не на все камеры по умолчанию установлены пароли. Человек устанавливает камеру, получает доступ к видео и не думает о том, что такой же доступ могут получить другие», - отмечает специалист Департамента государственных инфосистем Клайд Мяги.

Авторы передачи показали такие видео стражам правопорядка, для которых возможность иметь через интернет доступ к камерам наблюдения стала неприятным сюрпризом.

«Пользователь видит жилые помещения, как ведет себя их хозяин, куда и что он положил. Он знает угол камеры и ее расположение», - говорит руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Еврсон.

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