Занимательная статистика: в августе миллион жителей Эстонии ни разу не пользовались ИД-картой

Как известно, для жителей Эстонии наличие ИД-карты является обязательным. Ее можно использовать в качестве удостоверяющего личность документа как в реальном, так и цифровом мире, а также ставить цифровые подписи с помощью как самой ИД-карты, mobiilID, так и digiID.

Согласно статистике, в настоящее время в Эстонии активными являются 1,295 млн ИД-карт, а население страны составляет 1,316 млн человек. Получается, что почти у 21 000 эстонцев нет ИД-карты.

Куда интереснее обстоит ситуация с использованием ИД-карты в мире цифровом. Согласно данным Департамента государственных инфосистем, в августе данной возможностью воспользовались лишь 382 555 человек, то есть 29 процентов населения Эстонии.

Конечно, стоит учитывать тот факт, что на август обычно выпадает период отпусков. Данные предыдущих лет говорят о том, что цифровыми возможностями ИД-карты пользуются 47 процентов жителей страны.

Платной услугой mobiil-ID пользуются 134 000 жителей Эстонии. В сентябре, когда разразился скандал вокруг возможной уязвимости ИД-карт, число пользователей mobiil-ID выросло на 2000.

Данные Налогово-таможенного департамента говорят о том, что в прошлом году около 75 процентов людей заходили в электронную среду ведомства при помощи интернет-банка. Большая часть из них использовала для этих целей карточку паролей.

На позапрошлой неделе стало известно, что почти 750 000 ИД-карт, выданных после 16 октября 2014 года имеют уязвимость.