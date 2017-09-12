В Италии выбрали лучшее в мире мороженое

Согласно информации News Rimini, первое место занял итальянец Алессандро Криспини и его фисташковое мороженое Crispini di Spoleto, для изготовления которого мастер использовал три сорта сицилийских фисташек: двух из коммуны Бронте и одного из Агридженто, пишет "Моя Планета".

Второе место досталось Гвидо и Луке де Рокко из Германии, которые представили виноградный сорбет с карамелизированными орехами. На праздничное мероприятие пришли 50 000 гостей, которые попробовали 2500 кг мороженого!

Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран, победители отборочных туров. Финал соревнования прошел в Римини с 8 по 10 сентября.

На сайте конкурса можно посмотреть на лучших мороженщиков.