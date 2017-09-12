Литва может оставить Эстонию в стороне из-за России

Во время визита в Польшу на прошлой неделе премьер Литвы Саулюс Сквярнялис неожиданно заявил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с Польшей. Председатель комиссии по энергетике Сейма Литвы Виргилиюс Подярис тоже призывает готовиться к "плану B".

"События развиваются так, что Литве пришло время готовиться к плану B - синхронизироваться с европейскими сетями самостоятельно, не привязываясь к планам Латвии и Эстонии в энергетике", - сказал глава парламентской комиссии.

Литовские политики мотивируют такой сценарий синхронизации тем, что Россия уже готовится к отключению Балтийских стран - она может потребовать больших денег за то, чтобы этого не делать.

По данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, одну новую линию Россия создает на границе с Эстонией, укрепляя тем самым внутренние сети, а также на границе с Белоруссией, кроме того, последняя протянет ЛЭП от Белорусской АЭС (БелАЭС в Островце). Так формируется новое электроэнергетическое кольцо. Независимость электросистемы важной для России Калининградской области создается посредством строительства новых тепловых электростанций.

"Россия на сегодняшний день готовится к нашей синхронизации и к закрытой работе, делает все, чтобы замкнуть БРЭЛЛ без нас. Я не буду очень удивлен, если через несколько лет не мы отключимся, а нас отключат", - сказал BNS представитель оппозиции, член парламентской комиссии по энергетике Дайнюс Кряйвис.

Оператор электропередающей сети "Litgrid" не комментирует идею синхронизации только электросетей Литвы с Польшей. По словам председателя правления компании Римвидаса Штилиниса, такая идея раньше не рассматривалась, а возможно ли это технически, будет изучаться в том случае, если будет принято политическое решение.

Если Литва решит реализовывать проект в одиночку, то на границе с Латвией ей придется установить так называемые преобразователи, которые соединяют электросистемы, действующие в различных синхронных режимах.