Президенты ФРГ и Чехии разошлись во мнениях относительно санкций против Москвы

Во вторник, 12 сентября, во время обеда с президентом Чехии Милошем Земаном он подчеркнул значимость двусторонних отношений. "Мы важны друг для друга", - отметил он.

Различные мнения

Одной из главных тем визита, который длился лишь около трех часов, стал европейский кризис, связанный с наплывом беженцев. Президент ФРГ указал на обязательность исполнения решения Европейского суда в Люксембурге в отношении перераспределения беженцев между странами Евросоюза. "Верховенство закона является одной из основополагающих ценностей ЕС", - подчеркнул он. Поэтому, по его словам, решения Европейского суда необходимо исполнять, даже если они кому-то не нравятся.

В свою очередь чешский лидер вновь отклонил требование о приеме нелегальных мигрантов. "Мы должны помогать там, откуда мигранты приезжают", - уверен Милош Земан. Одновременно он выразил "серьезные сомнения" в совместимости исламской и европейской культур. С его точки зрения, в конечном счете для Чехии было бы лучше обходиться без денег, получаемых от ЕС, чем принимать беженцев. "Мы будем и далее совместно искать решение проблемы миграции", - ответил Штайнмайер.

Санкции за аннексию Крыма: за и против

Кроме того, президент Чехии в очередной раз раскритиковал санкции ЕС в отношении России. "Санкциями еще никогда не удалось чего-либо добиться", - заявил он. При этом, по его словам, "странно", что европейцы, введя собственные ограничительные меры, подвергают критике санкции Вашингтона.

Штайнмайер со своей стороны отметил, что санкции против Москвы за противоречащую международному законодательству аннексию Крыма не являются самоцелью. Они нацелены на деэскалацию конфликта, указал он.

Несмотря на различные мнения по ряду вопросов, германский президент по итогам встречи заявил об "открытом и доверительном обмене мнениями". По его словам, во время визита речь также шла об интенсивном сотрудничестве двух стран, в частности, в сферах экономики, инфраструктуры и научных исследований.