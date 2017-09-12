Министерство назвало причину дефицита масла

Рекордные цены на сливочное масло и т. н. дефицит масла в последние месяцы вызван резким усилением спроса на молочные жиры, при этом статистика указывает, что производители не увеличили производство масла, несмотря на высокие цены.
Такую оценку ситуации на рынке сливочного масла дало во вторник, 12 сентября, Министерство сельской жизни, сообщает портал Rus.err.ee.
По словам главы отдела торговли и перерабатывающей сельхозпродукцию промышленности Министерства сельской жизни Таави Канда, как промышленность, так и частные потребители решили опять перейти с растительных жиров на животные. "В случае молочных продуктов мы имеем дело с глобальным рынком, подъемы и падения которого прямо влияют на ситуацию на нашем рынке", - сказал он.
Министр сельской жизни Тармо Тамм порекомендовал эстонским производителям в условиях высоких мировых цен не забывать о местном рынке.