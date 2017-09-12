Министерство назвало причину дефицита масла

Такую оценку ситуации на рынке сливочного масла дало во вторник, 12 сентября, Министерство сельской жизни, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам главы отдела торговли и перерабатывающей сельхозпродукцию промышленности Министерства сельской жизни Таави Канда, как промышленность, так и частные потребители решили опять перейти с растительных жиров на животные. "В случае молочных продуктов мы имеем дело с глобальным рынком, подъемы и падения которого прямо влияют на ситуацию на нашем рынке", - сказал он.

Министр сельской жизни Тармо Тамм порекомендовал эстонским производителям в условиях высоких мировых цен не забывать о местном рынке.