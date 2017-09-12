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Страшная трагедия: в Италии семья упала в кратер вулкана и погибла

Rus.Postimees.ee
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Спасатели на месте происшествия. | ФОТО: Ciro Fusco/AP/Scanpix

В Италии погибла семья – двое родителей и 11-летний мальчик, все они упали в кратер вулкана, сообщает портал ASN со ссылкой на The Sun.

Трагедия произошла в итальянском городе Поццуоли недалеко от Неаполя. Спасатели считают, что люди погибли мгновенно, так как температура внутри воронки превышает тысячу градусов по Цельсию.

Свидетели рассказали, что мальчик упал в воронку первым, родители пытались спасти сына, но также погибли. По предварительным данным, мальчик зашёл за разрешительную черту.

Выжил только второй сын – 7-летний мальчик успел отбежать на безопасное расстояние и позвать на помощь. Тела погибших из кратера извлекли спасатели.

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