Страшная трагедия: в Италии семья упала в кратер вулкана и погибла

Трагедия произошла в итальянском городе Поццуоли недалеко от Неаполя. Спасатели считают, что люди погибли мгновенно, так как температура внутри воронки превышает тысячу градусов по Цельсию.

Свидетели рассказали, что мальчик упал в воронку первым, родители пытались спасти сына, но также погибли. По предварительным данным, мальчик зашёл за разрешительную черту.

Выжил только второй сын – 7-летний мальчик успел отбежать на безопасное расстояние и позвать на помощь. Тела погибших из кратера извлекли спасатели.