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Из Центристской партии могут исключить еще 12 человек

BNS
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Логотип Центристской партии. | ФОТО: Eero Vabamägi

Правление Сааремааского отделения Центристской партии во вторник внесло предложение исключить из рядов организации 12 человек, которые на местных выборах баллотируются в списках других партий или союзов. Об этом сообщила региональная газета Saarte Hääl.

Этим решением Сааремааское отделение Центристской партии поддержало единую позицию партии, в соответствии с которой баллотирующиеся в других списках центристы не могут оставаться членами партии.

Приняв во внимание заявление совета Центристской партии и предложение Таллиннского совета, правление Центристской партии приняло решение об исключении из рядов организации 32 человек, в том числе, и Ольги Ивановой, которые баллотируются в Таллинне.

Газета уточнила, что большинство центристов баллотируются в избирательном союзе Saarlane, однако есть и те, кто выступает на местных выборах в списке союза Sörvemaa.

Точный список членов партии правление Сааремааского отделения обнародовать пока не захотело, но редакция Saarte Hääl проверила партийную принадлежность всех кандидатов и насчитала 12 имен.

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