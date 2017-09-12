Из Центристской партии могут исключить еще 12 человек

Этим решением Сааремааское отделение Центристской партии поддержало единую позицию партии, в соответствии с которой баллотирующиеся в других списках центристы не могут оставаться членами партии.

Приняв во внимание заявление совета Центристской партии и предложение Таллиннского совета, правление Центристской партии приняло решение об исключении из рядов организации 32 человек, в том числе, и Ольги Ивановой, которые баллотируются в Таллинне.

Газета уточнила, что большинство центристов баллотируются в избирательном союзе Saarlane, однако есть и те, кто выступает на местных выборах в списке союза Sörvemaa.

Точный список членов партии правление Сааремааского отделения обнародовать пока не захотело, но редакция Saarte Hääl проверила партийную принадлежность всех кандидатов и насчитала 12 имен.