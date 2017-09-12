Таллинн выделил 15 000 евро на скандальный проект покраски Горхолла

При этом ранее депутат Рийгикогу Мярт Сультс утверждал, что рисунки на здании Горхолла оплатили их авторы. Сейчас же пресс-секретарь горсобрания Лийна Каев подтвердила, что на проект деньги были выделены из городской казны. Сумма составила 15 000 евро, пишет Majandus24.

«Деньги были выделены с расчетом, что авторы проекта получат для его реализации все необходимые согласования. Горсобрание, утверждая дополнительный бюджет, конечно не хотело способствовать незаконной деятельности, но исходило их того, что авторы проекта будут вести себя разумно и в рамках закона», - отметила Каев.

На повторный запрос Мярт Сультс ответил, что он всего лишь менеджер и он не тот человек, с которым нужно говорить о деньгах. «Я знал, что горсобрание выделило какие-то деньги, но больше я не могу вам прокомментировать», - отметил Сультс.