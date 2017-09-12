Reuters узнало о подтасовках на выборах в России: чтобы царь не переставал давать деньги

На избирательном участке N333 во Владикавказе корреспонденты насчитали лишь 256 пришедших избирателей. Однако, когда были подведены официальные результаты голосования, стало известно, что там проголосовали 1867 человек, в семь раз больше, чем видели репортеры, и большинство голосов ушло "Единой России", сообщает портал Newsru.com.

Агентство отмечает, что члены избиркома во Владикавказе подчеркнули, что их подсчет был правильным и никаких расхождений быть не может. При этом наблюдатель от "Единой России" на участке в Северной Осетии Сергей Лютиков прямым текстом сказал корреспондентам, что избирком должен обеспечить партии власти 85% голосов, "иначе царь перестанет нам давать деньги".

"Лютиков был там весь день. Согласно сайту Законодательного собрания, он работает помощником Вадима Суанова, депутата, который в Законодательном собрании Северной Осетии текущего созыва представляет "Единую Россию". Суанов, который в воскресенье баллотировался для переизбрания, сказал Reuters, что ничего не знал о том, что делал его подчиненный на избирательном участке", - говорится в материале, который цитирует InoPressa .

Как сообщает агентство, Лютиков сам проголосовал вскоре после открытия избирательного участка. Однако позднее он около еще десяти раз вновь подходил к урне и бросал туда пачки с бюллетенями на глазах у представителей местной избирательной комиссии и сотрудников правоохранительных органов.

Одновременно с этим мужчина пригрозил разбить мобильный телефон корреспондента агентства, если она не удалит фотографии и видеозаписи с ним. Лютиков также показал журналистке свой паспорт с именем Сергей Иванович Лютиков и датой рождения - 17 апреля 1984 года.

"Мне нечего комментировать, я ничего не видела", - заявила председатель комиссии Елена Хадонова, на глазах у которой Лютиков ходил к урне для бюллетеней, подчеркивает агентство.

Когда на участке был закончен подсчет бюллетеней, один из членов избиркома сообщил агентству, что, по данным комиссии, на участке проголосовал 1331 избиратель. Тем не менее во вторник, 12 сентября, Центризбирком опубликовал другой результат: на участке проголосовали 1867 избирателей, а 1390 из них, 73%, отдали голоса за "Единую Россию".

На избирательном участке N618 в Белгородской области один из корреспондентов агентства сопровождал членов избирательной комиссии, которые ходили к избирателям, чтобы те проголосовали на дому.

"Вопреки правилу, предусматривающему, что голосование на дому предлагается только по запросу, несколько человек, которых члены избирательной комиссии навестили в их жилищах, сказали, что не просили о голосовании на дому", - говорится в материале западного агентства.

"За два часа, на протяжении которых репортер все время сопровождал официальных лиц, они собрали 14 заполненных бюллетеней. Когда они вернулись на избирательный участок, у них было 18 заполненных бюллетеней. Официальные лица, которые совершали эту поездку, сказали, что подсчеты верны", - пишет издание.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье, 10 сентября, в 82 из 85 регионов России, кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается около 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.

Организация "Голос" объявила о серьезных фактах, которые свидетельствуют о фальсификации выборов, в частности, вбросы были зафиксированы в Калининградской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Еще в шести-семи регионах поступили сигналы по вбросам. В Саратове нарушений было так много, что глава города Валерий Сараев решил уйти в отставку.

В Мосгоризбиркоме, подводя итоги московских выборов, объявили, что на предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году муниципальный фильтр без поддержки представителей других партий под силу преодолеть только кандидату "Единой России" и ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы этого сделать не смогут, даже если скооперируются.

Между тем глава штаба объединенных демократов Максим Кац в интервью "Эху Москвы" не исключил возможных проблем при прохождении муниципального фильтра Дмитрием Гудковым на выборах мэра в следующем году. Он назвал результаты выборов "невероятным успехом" оппозиции.