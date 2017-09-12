В Эстонию не пустили почти 800 человек: читайте, граждане каких стран это были

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что у отосланных с границы 778 людей не было законного права въехать или находиться в Эстонии.

Чаще всего это были люди, у которых не было виз или разрешений на проживание, либо они прибыли на границу без необходимых документов или не имея достаточного количества денег для самостоятельного проживания в Эстонии. Кроме того, с границы были отосланы и люди которые в течение 180 дней находились в Шенгенской зоне более 90 дней.

В двух случаях пограничники выявили у въезжающих поддельные документы.

Среди тех, кого эстонские пограничники по выше перечисленным причинам не пустили в Эстонию, больше всего было граждан России, Молдовы и Украины.

С границы Эстонии были отправлены обратно за последние восемь месяцев также граждане Канады, Нигерии, Кубы, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Сербии, Монголии, Египта, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Венесуэлы, Китая, Тайваня, Туркмении, Южной Кореи, Бразилии, Перу, Зимбабве, Бангладеш и США.

За это время среди отосланных с границы был и один человек без определенного гражданства.