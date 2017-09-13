Что делать, если продавец недвижимости не говорит всей правды?

Конечно, если собственник сознательно идет на обман – это прямое нарушение закона. Ристо Вяхи, аналитик бюро недвижимости Uus Maa, говорит, что владелец обязан проинформировать потенциального покупателя обо всех недостатках своего имущества уже при первой встрече. «Продавец должен знать все о недостатках своего имущества и устранить их еще до продажи, при необходимости, получив консультацию специалистов. В договоре купли-продажи фиксируется вся информация об объекте, который, в свою очередь, должен соответствовать условиям договора», - объясняет Вяхи.

Бывает, что продавцы стоят перед дилеммой: проинформировать покупателя о скрытых недостатках и снизить цену или смолчать и ждать – авось пронесет! Но если продавец знал или должен был знать, что его недвижимость не соответствует условиям договора, и не уведомляет об этом покупателя, он нарушает договор.

«Главное - продавец должен сообщить покупателю обо всем, что связано с объектом, в письменном виде. Если по какой-то причине продавец не владеет информацией, он обязан ее получить. Если и это невозможно, продавец должен сообщить об этом покупателю, и тогда при заключении сделки стороны могут договориться о снижении цены или изменении других условий», - говорит Вяхи. Например, пораженный грибком дом продавать не запрещено, но покупатель должен знать об этом. В интересах обеих сторон иметь максимальный объем информации о продаваемой недвижимости, так как именно это может повлиять на решение о покупке.

Покупатель, который после сделки обнаружил дефект и сообщил о нем продавцу, например, отправив заказное письмо, может потребовать устранения дефекта, компенсацию за ущерб (в случае, если покупатель сам сделал ремонт) или снижения цены.