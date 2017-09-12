В Кохтла-Ярве накануне отопительного сезона отключены от отопления 25 домов

В Кохтла-Ярве на настоящий момент опломбированы теплоузлы 25 многоквартирных домов, у которых накопились долги за тепло, а общая сумма задолженности 39 домов в Йыхви и Кохтла-Ярве перед предприятием теплоснабжения VKG Soojus составляет 29 000 евро.
Жители планируют погасить задолженность до наступления холодов, но не исключено, что в некоторых случаях отключений не избежать, сообщила портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Причина кризисной ситуации не меняется из года в год: брошенные владельцами квартиры, за отопление которых кто-то должен платить, а также сложное экономическое положение в регионе в целом.
Хотя в сравнении с прошлыми годами размер долгов за отопление уменьшился, они все равно остаются после каждого отопительного сезона, вынуждая VKG Soojus пломбировать теплоузлы, хотя эта мера применяется не во всех случаях.