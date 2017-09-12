В Эстонии собираются создать гигантский ветрогенератор

«Международный консорциум в рамках программы Horizon 2020 представил Европейской комиссии ходатайство о развитии гигантского ветрогенератора для работы на суше и в море "Mammout 10+MW". Суммарная стоимость проекта приближается к 38 млн евро. Если будет принято позитивное решение по финансированию проекта, то разработка и монтаж ветряка может состояться в период с 2018 по 2022 годы», - сообщил пресс-секретарь AS Eleon и Meta Advisory Group Йонатан Карьюс в интервью BNS.

По словам Карьюса, с проектом связаны финские университеты Аалто и Тампере, а также университет Ростока в Германии.

«В консорциум входят в качестве партнеров базирующиеся в Германии предприятия Windnovation Energineering Solutions GmbH, Windrad Engineering GmbH и P.E. Concepts GmbH. Из эстонских предприятий, в дополнение к Eleon AS, к участию в проекте приглашены Civitta Eesti AS и Meta Advisory Group OÜ», - сообщил Карьюс.

Проект базируется на разработанном Eleon AS патенте типового ветрогенератора, защищенном в 150 странах. «Разработанный Eleon 3-мегаваттный прототип ветряка, работающий на Сааремаа, технологически оправдал себя и заслужил доверие у сети международных партнеров, которые проявили желание участвовать в перспективном проекте», - добавил Карьюс.

Министр предпринимательства Урве Пало в письме члену правления AS Eleon Андресу Сынаялгу написала, что министерство экономики со своей стороны поддержит проект участием в дискуссиях, обратной связью и предоставлением необходимой информации, но не финансами.