И смех и грех: внедорожник застрял на пешеходном мостике (фото)

Пьяный молодой человек, который был за рулем транспортного средства, сначала пытался свалить все на своего друга. Выяснилось, что трезвый друг действительно ездил на внедорожнике, но потом припарковал его неподалеку от места происшествия, сообщает портал Virumaa Teataja.

В итоге выпивший юноша в слезах признался полиции, что на мост на автомобиле заехал именно он. На такой поступок водителя спровоцировала, по его словам, неверная подруга.