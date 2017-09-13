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Из Партии реформ исключили мэра Хаапсалу за участие в выборах вне партийных списков

BNS
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Урмас Суклес. | ФОТО: Maaleht

Правление Партии реформ во вторник приняло решение исключить из партии восемь членов ее хаапсалуского отделения, которые решили идти на местные выборы в конкурирующих избирательных списках. В числе исключенных - действующий мэр Хаапсалу Урмас Суклес.

Из партии исключены Андрес Лайдре, Элерин Леэс, Калью Айгро, Мати Сеппи, Рихо Лепп, Терье Парра, Тыну Парбус и Урмас Суклес.

В сообщении отмечается, что решение было принято по предложению хаапсалуского отделения Партии реформ в связи с тем, что указанные лица нарушили устав партии, выступив на предстоящих выборах в конкурирующих с реформистами избирательных списках.

Все исключенные из партии лица баллотируются в городе Хаапсалу по списку избирательного союза Хаапсалу и Ридала "ХаРи".

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