Бюджет Эстонии на 2018 год будет рекордным в истории государства

Общие черты и главные статьи бюджета были сверстаны уже весной в ходе коалиционных переговоров и составления бюджетной стратегии, и к концу сентября правительство представит окончательный вариант бюджета на одобрение Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении стратегии правительство поставило перед собой крупнейшие цели на ближайшие четыре года: увеличить численность населения, повысить благополучие и сплоченность общества, вывести страну из экономического застоя, сохранить и укрепить ее безопасность.

Согласно утвержденной стратегии, в 2018 году расходы бюджета составят 10,5 млрд евро при доходах в 10,2 млрд.

В частности, ставку необлагаемого налогом минимума предполагается увеличить со 180 до 500 евро, что обойдется казне в 180 млн евро.

Инвестиции в течение следующих трех лет составят 1,3 млрд евро, из которых 315 млн пойдут на программу увеличения экономической конкурентоспособности. Отдельно планируется направить 200 млн евро на железнодорожную магистраль Rail Baltic и удерживать оборонные расходы на уровне свыше 2% ВВП.

В рамках реформы финансирования здравоохранения за четыре года это финансирование будет увеличено на 215 млн евро. Это означает, что услуги здравоохранения, скорой помощи, профилактики и лечения ВИЧ, наркомании отойдут к Больничной кассе. Вливание дополнительных средств и расширение обязанностей Больничной кассы увеличит ее бюджет за четыре года на 551 млн евро.

Министры на заседании ознакомились с экономическим прогнозом на следующий год, который, вероятно, покажет более высокий рост, чем предсказывали весной. Поэтому верстать бюджет, скорее всего, будет проще, т.к. доходы госказны должны увеличиться, тем самым сократив и дефицит бюджета.

Во втором квартале текущего года рост экономики Эстонии ускорился до 5,7%, но финансовые аналитики считают, что радоваться таким успехам преждевременно, поскольку в одну их ключевых отраслей экономики - обрабатывающую промышленность - вливания были незначительными.

В Министерстве финансов предупреждают, что государству не следует наращивать расходы в условиях роста экономики.

В 2016 году экономика Эстонии выросла на 1,6%, что превысило прогнозы и было оценено аналитиками как хороший показатель, хотя он и остался ниже среднеевропейского уровня.