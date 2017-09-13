Прокурор требует в окружном суде признать писателя Кендера виновным

Суд второй инстанции рассмотрит жалобу прокурора в среду, 13 сентября, сообщает rus.err.ee.

А в мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал, поскольку пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере двадцати тысяч евро, а также 35 тысяч, потраченные на экспертные оценки.

Напомним, прокуратура предъявила эстонскому писателю обвинение в изготовлении детской порнографии.

Одна из его повестей содержала детальное описание полового акта с участием детей.