Прокурор требует в окружном суде признать писателя Кендера виновным

Прокурор Леа Пяхкель требует в Таллиннском окружном суде признать писателя Каура Кендера виновным в изготовлении детской порнографии и наказать его денежным штрафом.
Суд второй инстанции рассмотрит жалобу прокурора в среду, 13 сентября, сообщает rus.err.ee.
А в мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал, поскольку пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере двадцати тысяч евро, а также 35 тысяч, потраченные на экспертные оценки.
Напомним, прокуратура предъявила эстонскому писателю обвинение в изготовлении детской порнографии.
Одна из его повестей содержала детальное описание полового акта с участием детей.