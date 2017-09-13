Свен Миксер осудил в Киеве российскую агрессию на Украине

«Партнеры по беседе координировали свой подход к инициативе направить в Донбасс миротворческую миссию ООН, чтобы обеспечить реализацию минских соглашений в соответствии с требованиями», - отмечается в переданном пресс-службой Петра Порошенко сообщении по итогам встречи.

«В этом контексте руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии отметил общность позиции о необходимости разместить миротворцев на всей территории некоторых районов Донецкой и Луганской областей, в том числе, на неподконтрольной линии границы Украины и России», - добавила пресс-служба украинского президента.

Пресс-служба МИД Эстонии во вторник вечером подтвердила BNS, что тема размещения миротворцев была в повестке дня встречи сторон.

Глава МИД Свен Миксер во вторник отправился с двухдневным визитом в Украину.

Миксеру предстоят встречи в Киеве также с главой МИД Павлом Климкиным и главой делегации ЕС Югом Мингарелли, сообщили BNS в МИД.

Главные темы встреч — отношения между Эстонией и Украиной, интеграция Украины в ЕС, Восточное партнерство, безопасность на востоке Украины и в Крыму.

Цель визита — подтвердить близкие двусторонние отношения и твердую поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины. Эстония заинтересована в том, чтобы до предстоящего в ноябре саммита по Восточному партнерству обсудить с украинской стороной шаги по укреплению отношений между ЕС и Украиной и Восточного партнерства.

На встречах также обсудят ход реформ в Украине и способы, которыми Эстония могла бы их поддержать. Украина является для Эстонии важным целевым государством двусторонней помощи по развитию, сейчас действует около 40 разных проектов, которые преимущественно посвящены эффективному управлению, в том числе внедрению разработок в сфере ИКТ, оказанию поддержки образованию и развитию предпринимательства. Кроме того, Эстония с начала 2014 года в качестве гуманитарной помощи выделила Украине около 2,8 млн евро.

В среду Миксер примет в Киеве участие в медиа-конференции по Восточному партнерству, где выступит с речью на открытии и примет участие в дальнейшей дискуссии. Это одно из четырех сопровождающих саммит по Восточному партнерству мероприятий. В рамках конференции пройдет также пресс-конференция при участии Миксера.