Северная Корея полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН

"Резолюция" была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает "резолюцию 2375" СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь, и Пхеньян удвоит усилия, чтобы "обеспечить суверенитет страны, ее право на существование и сохранение мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США", говорится в тексте заявления, пишет Newsru.com.

Совбез ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный Соединенными Штатами, получил поддержку всех членов СБ, включая Россию и Китай.

Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования подчеркнул, что "Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова".

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.