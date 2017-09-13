От построенной на деньги ЕС туристической тропы остались лишь воспоминания

К сожалению, за десять лет от тропы остались лишь информационный щит и воспоминания. Например, гулять по тропе вечером в пасмурную погоду даже опасно для жизни, поскольку в некоторых местах река частично размыла берег.

Прогулка с детьми по тропе, возведение которой обошлось в 120 000 евро, не самая лучшая идея. Порядка 80 процентов от этой суммы было выделено из фондов ЕС. Зато это место облюбовали рыбаки, которые бывают там постоянно.

Изначально на тропе было три места для отдыха, места для гриля, а также множество мостиков, возведенных над многочисленными ручейками.

Волостной старейшина Тяхтвере Рейн Кокк заверил, что за тропой стараются следить, а рыбаков, которые пытаются подъехать к реке на машине, прогоняют. В то же время чиновник отметил, что часть тропы действительно находится в плачевном состоянии.

Кокк отметил, что серьезный урон нанесло весеннее наводнение 2010 года, когда были разрушены мостики, а также места для отдыха.

Представитель рыболовного клуба Южной Эстонии Леа Саар сообщила, что четыре года назад при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду им удалось восстановить несколько мостиков. Также они регулярно проводили на этой территории субботники.

«Это главная беда эстонских проектов. Деньги выделяют на реализацию проекта, а также его краткосрочное обслуживание. Но когда денежные средства заканчиваются – начинаются проблемы», - сказала Саар.

Она добавила, что чрезвычайно жалко, что такая прекрасная туристическая тропа оказалась в столь плачевном состоянии, поскольку она пользовалась популярностью как среди любителей активного отдыха, так и рыбаков.