Галерея: лидер чемпионата "Флора" крупно проиграла "Нымме Калью"

Счет в матче, проходившем вечером 12 сентября на "А. Ле Кок Арене", уже на 6-й минуте открыл игрок "Нымме Калью" Денис Тяпкин, а остальные голы были забиты во второй половине встречи, пишет rus.err.ee.

Отличились Эллинтон Мораиш на 63-й минуте, а также Роберт Кирсс и Карлос Перейра на 73-й и 76-й минутах, соответственно.

Следует отметить, что для лидирующей в чемпионате "Флоры" сегодняшний матч стал лишь третьим поражением в сезоне.

Располагающаяся на втором месте "Левадия" разгромила силламяэский "Калев" - 5:0.