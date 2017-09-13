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Галерея: лидер чемпионата "Флора" крупно проиграла "Нымме Калью"

Sports.ee
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Лидер чемпионата Эстонии по футболу таллиннский клуб "Флора" в 29-м туре чемпионата на своем поле во вторник потерпел поражение от "Нымме Калью" со счетом 0:4.

Счет в матче, проходившем вечером 12 сентября на "А. Ле Кок Арене", уже на 6-й минуте открыл игрок "Нымме Калью" Денис Тяпкин, а остальные голы были забиты во второй половине встречи, пишет rus.err.ee.

Отличились Эллинтон Мораиш на 63-й минуте, а также Роберт Кирсс и Карлос Перейра на 73-й и 76-й минутах, соответственно.

Следует отметить, что для лидирующей в чемпионате "Флоры" сегодняшний матч стал лишь третьим поражением в сезоне.

Располагающаяся на втором месте "Левадия" разгромила силламяэский "Калев" - 5:0.

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