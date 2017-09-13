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В Эстонии полыхали фургон и легковушка

Rus.Postimees.ee
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Загоревшийся фургон. | ФОТО: Lõuna päästekeskus

За минувшие сутки в Эстонии дважды горели автомобили.

Вчера, 12 сентября,  в 16.59 в деревне Мустивере (волость Вильянди, Вильяндимаа) загорелся моторный отсек фургона Ford. Находившиеся в машине два человека потушили огонь с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Спасатели окончательно потушили пожар в 18.50. Огонь не распространился дальше моторного отсека, сообщает Ляэнеский спасательный центр.

Как передает Идаский спасательный центр, во вторник в 19.24 спасатели тушили также горевший на улице Эхитаяте в городе Кивиыли легковой автомобиль.

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