В Эстонии полыхали фургон и легковушка

Вчера, 12 сентября, в 16.59 в деревне Мустивере (волость Вильянди, Вильяндимаа) загорелся моторный отсек фургона Ford. Находившиеся в машине два человека потушили огонь с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Спасатели окончательно потушили пожар в 18.50. Огонь не распространился дальше моторного отсека, сообщает Ляэнеский спасательный центр.

Как передает Идаский спасательный центр, во вторник в 19.24 спасатели тушили также горевший на улице Эхитаяте в городе Кивиыли легковой автомобиль.