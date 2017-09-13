Центристская партия лишилась двух кандидатов в Таллинне, Союз Сависаара - пятерых
13 сентября 2017 г., 10:30
Пять человек, внесенных в предвыборный список избирательного союза Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна», отказались баллотироваться в столичное горсобрание. Двух кандидатов потеряла и Центристская партия, пишет Rus.ERR.
Накануне столичная избирательная комиссия исключила из предвыборного списка избирательного союза Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна» Алексея Филатова, Веронику Филатову, Олега Кудряшова, Фейу Ряйм и Наталию Крушевскую. Из предвыборного списка Центристской партии были вычеркнуты Яак Сырмус и Виктор Тарасов.
Все упомянутые лица ранее уведомили комиссию о своем отказе баллотироваться на местных выборах.