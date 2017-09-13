Центристская партия лишилась двух кандидатов в Таллинне, Союз Сависаара - пятерых

Накануне столичная избирательная комиссия исключила из предвыборного списка избирательного союза Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна» Алексея Филатова, Веронику Филатову, Олега Кудряшова, Фейу Ряйм и Наталию Крушевскую. Из предвыборного списка Центристской партии были вычеркнуты Яак Сырмус и Виктор Тарасов.

Все упомянутые лица ранее уведомили комиссию о своем отказе баллотироваться на местных выборах.