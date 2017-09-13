Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Центристская партия лишилась двух кандидатов в Таллинне, Союз Сависаара - пятерых

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Избирательный союз Эдгара Сависаара и «Деловой Таллинн». | ФОТО: Liis Treimann

Пять человек, внесенных в предвыборный список избирательного союза Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна», отказались баллотироваться в столичное горсобрание. Двух кандидатов потеряла и Центристская партия, пишет Rus.ERR.

Накануне столичная избирательная комиссия исключила из предвыборного списка избирательного союза Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна» Алексея Филатова, Веронику Филатову, Олега Кудряшова, Фейу Ряйм и Наталию Крушевскую. Из предвыборного списка Центристской партии были вычеркнуты Яак Сырмус и Виктор Тарасов.

Все упомянутые лица ранее уведомили комиссию о своем отказе баллотироваться на местных выборах.

Наверх