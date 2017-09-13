В Ляэне-Вирумаа молния вызвала пожар

Во вторник в 8:39 в Центр оповещения о тревоги поступило сообщение, что в деревне Таммику горит одноэтажный жилой дом. Приехавшие на место спасатели выяснили, что горел угол дома и диван. Пожар возник из-за попавшей в угол дома молнии, пишет rus.err.ee.

Хозяйка дома находилась в шоковом состоянии, медики скорой помощи оказали ей первую помощь.

Пожар потушили в 9:58.