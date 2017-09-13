В Ляэне-Вирумаа молния вызвала пожар
13 сентября 2017 г., 11:14
В волости Винни в Ляэне-Вирумаа из-за попадания молнии в жилой дом возник пожар.
Во вторник в 8:39 в Центр оповещения о тревоги поступило сообщение, что в деревне Таммику горит одноэтажный жилой дом. Приехавшие на место спасатели выяснили, что горел угол дома и диван. Пожар возник из-за попавшей в угол дома молнии, пишет rus.err.ee.
Хозяйка дома находилась в шоковом состоянии, медики скорой помощи оказали ей первую помощь.
Пожар потушили в 9:58.